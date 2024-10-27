За сутки РФ потеряла более 1400 солдат и 100 единиц автомобильной техники, - Генштаб

Напомним, по состоянию на 22:00 вчерашнего дня, 26 октября, на фронте с начала суток произошло 159 боев. Самыми горячими были Покровское и Кураховское направление. На них зафиксировали по 40 боевых столкновений.

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