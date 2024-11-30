За добу понад 210 боїв: Генштаб назвав найгарячіші напрямки фронту

Ворожі обстріли

За сьогодні противник завдав по території України два ракетних удари двома ракетами, використав для ураження 503 дрони-камікадзе. Також здійснив понад три тисячі обстрілів позицій українських військ і населених пунктів.

Ситуація на фронтах

На Харківському напрямку агресор дев’ять разів атакував неподалік Вовчанська, Козачої Лопані та Гоптівки, одне боєзіткнення триває до цього часу.

На Куп’янському напрямку ворог протягом дня сім разів намагався просунутися до наших позицій неподалік Піщаного, Колісниківки, Лозової та Загризового.

На Лиманському напрямку загарбницька армія атакувала 19 разів в районах Греківки, Дружелюбівки, Новоєгорівки, Зарічного, Тернів та Торського.

На Краматорському напрямку активність ворога вилилася в 16 бойових зіткнень поблизу населених пунктів Часів Яр, Предтечине та Ступочки.

На Торецькому напрямку тривають 10 боєзіткнень поблизу населених пунктів Торецьк, Неліпівка та Щербинівка, шість ворожих штурмів наші захисники зупинили.

Ворог 46 разів намагався вклинитися в нашу оборону на Покровському напрямку. Від початку доби окупанти атакували в районах населених пунктів Миролюбівка, Промінь, Мирноград, Лисівка, Красний Яр, Даченське, Жовте, Чумацьке, Єлизаветівка та Новий Труд. Тридцять дев’ять наступальних дій противника зупинено Силами оборони, сім атак тривають дотепер.

"Противник зазнає значних втрат - за попередньою інформацією сьогодні наші воїни знешкодили на цьому напрямку понад 250 окупантів, 160 з них - безповоротно. Знищено одну бойову броньовану машину, дві одиниці автомобільної та три одиниці мототехніки окупантів, також пошкоджено одиницю автомобільної техніки та одне багі", - інформує Генштаб.

На Курахівському напрямку ворог атакував наші позиції поблизу Сонцівки, Берестків, Зорі, Новодмитрівки, Курахового, Дачного, Дальнього, Катеринівки, Романівки, Антонівки, Ганівки, Єлизаветівки та Успенівки. На даний час українські воїни відбили 37 атак, 11 боєзіткнень досі триває.

"Втрати ворога на цьому напрямку з початку доби склали 43 окупанти вбитими та 64 - пораненими, знищено два бронетранспортери, 4 одиниці мототехніки та одну переносну станцію радіоелектронної боротьби", - йдеться у повідомленні.

На Времівському напрямку наші війська відбивали атаки противника поблизу населених пунктів Веселий Гай, Костянтинопольське, Розлив, Велика Новосілка, Новодарівка та Новопіль - вісім атак відбито, сім штурмів тривають до цього часу.

На Придніпровському напрямку Сили оборони відбили три штурми противника.

На Сіверському, Оріхівському та Гуляйпільському напрямках сьогодні ворог активних дій не проводив.

Сили оборони України продовжують ведення операції в Курській області, на цей час відомо про 22 боєзіткнення, 299 обстрілів населених пунктів та позицій наших підрозділів.

"Сьогодні за ефективну та професійну бойову роботу слід відзначити воїнів 65-ї окремої механізованої бригади, 126-ї окремої бригади територіальної оборони, 38-ї окремої бригади морської піхоти, 68-ї окремої єгерської бригади імені Олекси Довбуша та 14-ї бригади оперативного призначення імені Івана Богуна, які ефективно знищують ворога, завдають йому втрат у живій силі та техніці", - резюмували у Генштабі.