За сутки более 210 боев: Генштаб назвал самые горячие направления фронта

Вражеские обстрелы

За сегодняшний день противник нанес по территории Украины два ракетных удара двумя ракетами, использовал для поражения 503 дрона-камикадзе. Также произвел более трех тысяч обстрелов позиций украинских войск и населенных пунктов.

Ситуация на фронтах

На Харьковском направлении агрессор девять раз атаковал неподалеку от Волчанска, Казачьей Лопани и Гоптовки, один бой продолжается до сих пор.

На Купянском направлении враг в течение дня семь раз пытался продвинуться к нашим позициям неподалеку от Песчаного, Колесниковки, Лозовой и Загрызового.

На Лиманском направлении захватническая армия атаковала 19 раз в районах Грековки, Дружелюбовки, Новоегоровки, Заречного, Тернов и Торского.

На Краматорском направлении активность врага проявилась в 16 боевых столкновений вблизи населенных пунктов Часов Яр, Предтечино и Ступочки.

На Торецком направлении продолжаются 10 боев вблизи населенных пунктов Торецк, Нелиповка и Щербиновка, шесть вражеских штурмов наши защитники остановили.

Враг 46 раз пытался вклиниться в нашу оборону на Покровском направлении. С начала суток оккупанты атаковали в районах населенных пунктов Миролюбовка, Луч, Мирноград, Лысовка, Красный Яр, Даченское, Желтое, Млечное, Елизаветовка и Новый Труд. Тридцать девять наступательных действий противника остановлены Силами обороны, семь атак продолжаются до сих пор.

"Противник несет значительные потери - по предварительной информации сегодня наши воины обезвредили на этом направлении более 250 оккупантов, 160 из них - безвозвратно. Уничтожена одна боевая бронированная машина, две единицы автомобильной и три единицы мототехники оккупантов, также повреждена единица автомобильной техники и одна", - информирует Генштаб.

На Кураховском направлении враг атаковал наши позиции вблизи Солнцевки, Берестков, Зари, Новодмитровки, Курахового, Дачного, Дальнего, Екатериновки, Романовки, Антоновки, Ганивки, Елизаветовки и Успеновки. В настоящее время украинские воины отразили 37 атак, 11 боев до сих пор продолжаются.

"Потери врага на этом направлении с начала суток составили 43 оккупанта убитыми и 64 ранеными, уничтожены два бронетранспортера, 4 единицы мототехники и одна переносная станция радиоэлектронной борьбы", - говорится в сообщении.

На Времивском направлении наши войска отражали атаки противника вблизи населенных пунктов Веселый Гай, Константинопольское, Разлив, Великая Новоселка, Новодаровка и Новополь - восемь атак отбиты, семь штурмов продолжаются до сих пор.

На Приднепровском направлении Силы обороны отразили три штурма противника.

На Северском, Ореховском и Гуляйпольском направлениях сегодня враг активных действий не проводил.

Силы обороны Украины продолжают ведение операции в Курской области, на данный момент известно о 22 боестолкновениях, 299 обстрелах населенных пунктов и позициях наших подразделений.

"Сегодня за эффективную и профессиональную боевую работу следует отметить воинов 65-й отдельной механизированной бригады, 126-й отдельной бригады территориальной обороны, 38-й отдельной бригады морской пехоты, 68-й отдельной егерской бригады имени Олексы Довбуша и 14-й бригады оперативного назначения имени Ивана Богуна, которые эффективно уничтожают врага, наносят ему потери в живой силе и технике", - резюмировали в Генштабе.