UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

За добу майже 600 росіян. Втрати РФ в Україні склали вже понад 226 тисяч військових

Фото: Генштаб оновив втрати Росії у війні в Україні на 27 червня (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Втрати Росії у війні в Україні на ранок вівторка, 27 червня, склали 590 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 226170 військових. Крім того, ЗСУ знищили 14 ББМ та 28 артсистем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштаба ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 27.06.23 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 226170 (+590) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 4036 (+5) од,
  • бойових броньованих машин - 7834 (+14) од,
  • артилерійських систем - 4083 (+28) од,
  • РСЗВ - 626 (+2) од,
  • засоби ППО - 386 (+1) од,
  • літаків - 314 од,
  • гелікоптерів - 308 од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3492 (+10),
  • крилаті ракети - 1261 (+2) од,
  • кораблі /катери - 18 од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 6772(+21) од,
  • спеціальна техніка - 563 (+6).

Ситуація на фронті

За даними Генштабу, російські окупанти продовжують зосереджувати основні зусилля на Лиманському, Бахмутському та Мар'їнському напрямках - протягом доби відбулося 38 бойових зіткнень.

Як уточнюється у зведенні Інституту вивчення війни, ЗСУ просуваються в Донецькій та Запорізькій областях та відбивають захоплені раніше росіянами населені пункти. Зокрема, буквально вчора стало відомо, що днем раніше ЗСУ звільнили Рівнопіль Донецької області.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні