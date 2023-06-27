За сутки почти 600 россиян. Потери РФ в Украине составили уже больше 226 тысяч военных

Потери России в войне в Украине на утро вторника, 27 июня, составили 590 оккупантов, общее число потерь российской армии с начала вторжения составляет 226170 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 14 ББМ и 28 артсистем.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 27.06.23 ориентировочно составили:
По данным Генштаба, российские оккупанты продолжают сосредоточивать основные усилия на Лиманском, Бахмутском и Марьинском направлениях - в течение суток произошло 38 боевых столкновений.
Как уточняется в сводке Института изучения войны, ВСУ продвигаются в Донецкой и Запорожской областях и отбивают захваченные ранее россиянами населенные пункты. В частности, буквально вчера стало известно, что днем ранее ВСУ освободили Ровнополь Донецкой области.
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