RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

За сутки почти 600 россиян. Потери РФ в Украине составили уже больше 226 тысяч военных

Фото: Генштаб обновил потери России в войне в Украине на 27 июня (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Потери России в войне в Украине на утро вторника, 27 июня, составили 590 оккупантов, общее число потерь российской армии с начала вторжения составляет 226170 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 14 ББМ и 28 артсистем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 27.06.23 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 226170 (+590) человек ликвидировано,
  • танков ‒ 4036 (+5) ед,
  • боевых бронированных машин - 7834 (+14) ед,
  • артиллерийских систем - 4083 (+28) ед,
  • РСЗО - 626 (+2) ед,
  • средства ПВО - 386 (+1) ед,
  • самолетов - 314 ед,
  • вертолетов - 308 ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 3492 (+10),
  • крылатые ракеты - 1261 (+2) ед,
  • корабли /катера - 18 ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 6772(+21) ед,
  • специальная техника - 563 (+6).

Ситуация на фронте

По данным Генштаба, российские оккупанты продолжают сосредоточивать основные усилия на Лиманском, Бахмутском и Марьинском направлениях - в течение суток произошло 38 боевых столкновений.

Как уточняется в сводке Института изучения войны, ВСУ продвигаются в Донецкой и Запорожской областях и отбивают захваченные ранее россиянами населенные пункты. В частности, буквально вчера стало известно, что днем ранее ВСУ освободили Ровнополь Донецкой области.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине