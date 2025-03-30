За добу майже 150 боїв: Генштаб розповів про ситуацію на фронті

Ворожі обстріли

За сьогодні окупанти завдали одного ракетного та 64 авіаційних ударів, застосувавши одну ракету та 120 КАБів. Крім того, росіяни залучили для ураження близько 750 дронів-камікадзе та здійснили майже чотири тисячі обстрілів по позиціях українських військ і населених пунктах.

Ситуація на фронтах

На Харківському напрямку наші війська відбивали три атаки противника в районах населених пунктів Вовчанськ, Кам’янка, Красне Перше, дотепер триває одна з них.

На Куп’янському напрямку противник провів шість штурмів позицій наших оборонців у напрямку Радьківки, Піщаного, Богуславки, Петропавлівки та неподалік Загризового. Українські захисники зупинили всі ворожі атаки.

На Лиманському напрямку протягом доби російські загарбники 14 разів атакували позиції українців поблизу Надії, Ямполівки, Колодязів, в напрямках Нового та Новомихайлівки. До цього часу незавершеними залишаються чотири боєзіткнення.

На Сіверському напрямку ворог здійснив п’ять штурмів позицій наших підрозділів поблизу Верхньокам’янського та Івано-Дар’ївки. Дві атаки вже зупинено нашими захисниками.

На Краматорському напрямку наразі зафіксовано два бойових зіткнення, ворог атакував поблизу Ступочок та в бік Білої Гори.

На Торецькому напрямку росіяни 14 разів атакували позиції сил оборони. Основні зусилля наступу окупанти зосередили неподалік Кримського, Торецька та в бік Диліївки. На даний час триває один бій.

На Покровському напрямку загарбницькі підрозділи 61 раз намагалися прорвати нашу оборону у районах населених пунктів Олександропіль, Калинове, Водяне Друге, Єлизаветівка, Промінь, Лисівка, Зелене, Котлине, Удачне, Андріївка, а також у напрямку Малинівки, Котлярівки, Богданівки, Олексіївки. Дотепер триває шість боєзіткнень.

"Противник зазнає значних втрат - сьогодні на цьому напрямку українські воїни знешкодили 281 окупанта, 134 з них - безповоротно. Також знищено танк, сім автомобілів, три мотоцикли, міномет, п’ять антен зв’язку, БпЛА “Молнія” та окопну станцію радіоелектронної боротьби", - йдеться у повідомленні.

На Новопавлівському напрямку ворог 11 разів атакував поблизу Костянтинополя та в бік Розливу і Веселого. Наші оборонці вже успішно зупинили п’ять атак противника, точиатбся бої у шести локаціях.

На Гуляйпільському напрямку наші захисники відбили дві атаки поблизу Привільного та в бік Вільного Поля.

На Оріхівському напрямку ворог чотири рази атакував позиції наших оборонців, намагаючись просунутись до населених пунктів Малі Щербаки та Степове.

На Придніпровському напрямку агресор проводив дві наступальні дії у напрямку Садового, успіху не мав.

В операційній зоні в Курській області підрозділи Сил оборони України протягом доби відбили 20 атак російських загарбників, одне боєзіткнення триває. Крім цього, ворог завдав 19 авіаційних ударів із застосуванням 27 керованих бомб, а також здійснив 317 артилерійських обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема п’ять - із реактивних систем залпового вогню.

На інших напрямках ситуація суттєвих змін не зазнала.