За сутки почти 150 боев: Генштаб рассказал о ситуации на фронте

Вражеские обстрелы

За сегодня оккупанты нанесли один ракетный и 64 авиационных ударов, применив одну ракету и 120 КАБов. Кроме того, россияне привлекли для поражения около 750 дронов-камикадзе и совершили почти четыре тысячи обстрелов по позициям украинских войск и населенным пунктам.

Ситуация на фронтах

На Харьковском направлении наши войска отражали три атаки противника в районах населенных пунктов Волчанск, Каменка, Красное Первое, до сих пор продолжается одна из них.

На Купянском направлении противник провел шесть штурмов позиций наших защитников в направлении Радьковки, Песчаного, Богуславки, Петропавловки и неподалеку Загрызово. Украинские защитники остановили все вражеские атаки.

На Лиманском направлении в течение суток российские захватчики 14 раз атаковали позиции украинцев вблизи Надежды, Ямполовки, Колодязов, в направлениях Нового и Новомихайловки. К этому времени незавершенными остаются четыре боестолкновения.

На Северском направлении враг совершил пять штурмов позиций наших подразделений вблизи Верхнекаменского и Ивано-Дарьевки. Две атаки уже остановлены нашими защитниками.

На Краматорском направлении пока зафиксировано два боевых столкновения, враг атаковал вблизи Ступочек и в сторону Белой Горы.

На Торецком направлении россияне 14 раз атаковали позиции сил обороны. Основные усилия наступления оккупанты сосредоточили неподалеку Крымского, Торецка и в сторону Дилиевки. В настоящее время продолжается один бой.

На Покровском направлении захватнические подразделения 61 раз пытались прорвать нашу оборону в районах населенных пунктов Александрополь, Калиновое, Водяное Второе, Елизаветовка, Луч, Лисовка, Зеленое, Котлино, Удачное, Андреевка, а также в направлении Малиновки, Котляровки, Богдановки, Алексеевки. До сих пор продолжается шесть боестолкновений.

"Противник несет значительные потери - сегодня на этом направлении украинские воины обезвредили 281 оккупанта, 134 из них - безвозвратно. Также уничтожены танк, семь автомобилей, три мотоцикла, миномет, пять антенн связи, БпЛА "Молния" и окопная станция радиоэлектронной борьбы", - говорится в сообщении.

На Новопавловском направлении враг 11 раз атаковал вблизи Константинополя и в сторону Разлива и Веселого. Наши защитники уже успешно остановили пять атак противника, идут бои в шести локациях.

На Гуляйпольском направлении наши защитники отбили две атаки вблизи Привольного и в сторону Свободного Поля.

На Ореховском направлении враг четыре раза атаковал позиции наших защитников, пытаясь продвинуться к населенным пунктам Малые Щербаки и Степное.

На Приднепровском направлении агрессор проводил два наступательных действия в направлении Садового, успеха не имел.

В операционной зоне в Курской областиподразделения Сил обороны Украины в течение суток отбили 20 атак российских захватчиков, одно боестолкновение продолжается. Кроме этого, враг нанес 19 авиационных ударов с применением 27 управляемых бомб, а также осуществил 317 артиллерийских обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе пять - из реактивных систем залпового огня.

На других направлениях ситуация существенных изменений не претерпела.