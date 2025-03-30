За сутки почти 150 боев: Генштаб рассказал о ситуации на фронте

По состоянию на 22:00, на фронте с начала суток произошло 147 боевых столкновений. Украинские воины продолжают наносить врагу эффективного огневого поражения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Генерального штаба ВСУ.
За сегодня оккупанты нанесли один ракетный и 64 авиационных ударов, применив одну ракету и 120 КАБов. Кроме того, россияне привлекли для поражения около 750 дронов-камикадзе и совершили почти четыре тысячи обстрелов по позициям украинских войск и населенным пунктам.
На Харьковском направлении наши войска отражали три атаки противника в районах населенных пунктов Волчанск, Каменка, Красное Первое, до сих пор продолжается одна из них.
На Купянском направлении противник провел шесть штурмов позиций наших защитников в направлении Радьковки, Песчаного, Богуславки, Петропавловки и неподалеку Загрызово. Украинские защитники остановили все вражеские атаки.
На Лиманском направлении в течение суток российские захватчики 14 раз атаковали позиции украинцев вблизи Надежды, Ямполовки, Колодязов, в направлениях Нового и Новомихайловки. К этому времени незавершенными остаются четыре боестолкновения.
На Северском направлении враг совершил пять штурмов позиций наших подразделений вблизи Верхнекаменского и Ивано-Дарьевки. Две атаки уже остановлены нашими защитниками.
На Краматорском направлении пока зафиксировано два боевых столкновения, враг атаковал вблизи Ступочек и в сторону Белой Горы.
На Торецком направлении россияне 14 раз атаковали позиции сил обороны. Основные усилия наступления оккупанты сосредоточили неподалеку Крымского, Торецка и в сторону Дилиевки. В настоящее время продолжается один бой.
На Покровском направлении захватнические подразделения 61 раз пытались прорвать нашу оборону в районах населенных пунктов Александрополь, Калиновое, Водяное Второе, Елизаветовка, Луч, Лисовка, Зеленое, Котлино, Удачное, Андреевка, а также в направлении Малиновки, Котляровки, Богдановки, Алексеевки. До сих пор продолжается шесть боестолкновений.
"Противник несет значительные потери - сегодня на этом направлении украинские воины обезвредили 281 оккупанта, 134 из них - безвозвратно. Также уничтожены танк, семь автомобилей, три мотоцикла, миномет, пять антенн связи, БпЛА "Молния" и окопная станция радиоэлектронной борьбы", - говорится в сообщении.
На Новопавловском направлении враг 11 раз атаковал вблизи Константинополя и в сторону Разлива и Веселого. Наши защитники уже успешно остановили пять атак противника, идут бои в шести локациях.
На Гуляйпольском направлении наши защитники отбили две атаки вблизи Привольного и в сторону Свободного Поля.
На Ореховском направлении враг четыре раза атаковал позиции наших защитников, пытаясь продвинуться к населенным пунктам Малые Щербаки и Степное.
На Приднепровском направлении агрессор проводил два наступательных действия в направлении Садового, успеха не имел.
В операционной зоне в Курской областиподразделения Сил обороны Украины в течение суток отбили 20 атак российских захватчиков, одно боестолкновение продолжается. Кроме этого, враг нанес 19 авиационных ударов с применением 27 управляемых бомб, а также осуществил 317 артиллерийских обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе пять - из реактивных систем залпового огня.
На других направлениях ситуация существенных изменений не претерпела.
Напомним, что за вчерашний день, 29 марта, на фронте состоялись 223 боевых столкновений. Почти половина из них были на Покровском направлении, а именно - 93.
В Генштабе ВСУ информировали, что враг на этом направлении пытался провести наступательные действия в районах населенных пунктов Новоторецкое, Пантелеймоновка, Александрополь, Водяное Второе, Елизаветовка, Лисовка, Котлино, Удачное, Новосергиевка, Успеновка, Новоалександровка, Серебряное, Андреевка, а также в направлении Котляровки.
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