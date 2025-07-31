За добу на фронті відбулося 159 атак: в епіцентрі бойових дій Покровський напрямок

Українські військові продовжують стримувати наступ російських військ по всій лінії фронту.

Так, за даними Генерального штабу ЗСУ, протягом минулої доби, 30 липня, відбулося 159 бойових зіткнень. При цьому найскладніша ситуація спостерігається на сході країни - зокрема, на Покровському напрямку, де зафіксовано рекордну кількість атак.

Крім того, відомо, що за останню добу окупанти завдали 50 авіаційних ударів, застосувавши 77 керованих бомб. Також https://www.rbc.ua/rus/news/kiyiv-pid-masovanoyu-atakoyu-droni-zahodyat-1753909980.htmlросіяни залучили до ураження 1292 дронів-камікадзе та здійснили 4162 обстріли по позиціях наших військ і населених пунктах.

Напрямки фронту

На Покровському напрямку росіяни 49 разів намагалися прорвати українську оборону. Бої тривають у районах населених пунктів Попів Яр, Промінь, Новоекономічне, Бойківка, Родинське, Покровськ та низці інших. Противник зосередив великі сили, але українські захисники продовжують утримувати позиції, відбиваючи атаку за атакою.

На Лиманському напрямку також дуже напружено. Тут противник здійснив 18 спроб наступу. Гарячі бої точаться поблизу Карпівки, Рідкодуба, Ямполівки та інших населених пунктів, ворог намагається просунутися в бік Дронівки, Шандриголового та Ольгівки.

На Новопавлівському напрямку зафіксовано 22 атаки - всі вони були відбиті. Бої точаться поблизу Комара, Піддубного, Маліївки та Шевченка.

Також активними залишаються бойові дії на Торецькому напрямку, де окупанти 13 разів атакували українські позиції. Основний тиск припав на райони Торецька, Олександро-Калинового та Плещіївки. Воїни ЗСУ зупинили 12 атак, ще одна триває.

На північному напрямку, зокрема на Північно-Слобожанському та Курському, українські військові відбили 25 атак, ще чотири зіткнення залишаються активними. На Південно-Слобожанському напрямку зафіксовано 10 атак біля Вовчанська, Красного Першого та Кам’янки - усі вони були успішно відбиті.

У районі Краматорська та Куп’янська противник здійснив 6 і 5 спроб наступу відповідно, але не досяг успіху. Активність також фіксувалася на Сіверському напрямку, де українські сили зупинили 8 атак.

Менш інтенсивною була ситуація на півдні. На Гуляйпільському, Оріхівському та Придніпровському напрямках зафіксовано поодинокі спроби просування, які завершилися безрезультатно для противника.

Українське командування запевняє: попри тиск на багатьох напрямках, лінія оборони тримається. Військові завдають противнику суттєвих втрат у живій силі та техніці.