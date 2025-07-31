За сутки на фронте произошло 159 атак: в эпицентре боевых действий Покровское направление

Украинские военные продолжают сдерживать наступление российских войск по всей линии фронта.

Так, по данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки, 30 июля, произошло 159 боевых столкновений. При этом самая сложная ситуация наблюдается на востоке страны - в частности, на Покровском направлении, где зафиксировано рекордное количество атак.

Кроме того, известно, что за последние сутки оккупанты нанесли 50 авиационных ударов, применив 77 управляемых бомб. Также https://www.rbc.ua/ukr/news/kiyiv-pid-masovanoyu-atakoyu-droni-zahodyat-1753909980.htmlросіянипривлекли к поражению 1292 дронов-камикадзе и осуществили 4162 обстрела по позициям наших войск и населенным пунктам.

Направления фронта

На Покровском направлении россияне 49 раз пытались прорвать украинскую оборону. Бои продолжаются в районах населенных пунктов Попов Яр, Луч, Новоэкономичное, Бойковка, Родинское, Покровск и ряде других. Противник сосредоточил большие силы, но украинские защитники продолжают удерживать позиции, отражая атаку за атакой.

На Лиманском направлении также очень напряженно. Здесь противник совершил 18 попыток наступления. Горячие бои идут вблизи Карповки, Редкодуба, Ямполовки и других населенных пунктов, враг пытается продвинуться в сторону Дроновки, Шандриголово и Ольговки.

На Новопавловском направлении зафиксировано 22 атаки - все они были отбиты. Бои идут вблизи Комара, Поддубного, Малиевки и Шевченко.

Также активными остаются боевые действия на Торецком направлении, где оккупанты 13 раз атаковали украинские позиции. Основное давление пришлось на районы Торецка, Александро-Калинового и Плещеевки. Воины ВСУ остановили 12 атак, еще одна продолжается.

На северном направлении, в частности на Северо-Слобожанскоми Курском, украинские военные отбили 25 атак, еще четыре столкновения остаются активными. На Южно-Слобожанском направлении зафиксировано 10 атак возле Волчанска, Красного Первого и Каменки - все они были успешно отбиты.

В районе Краматорска и Купянска противник совершил 6 и 5 попыток наступления соответственно, но не преуспел. Активность также фиксировалась на Северском направлении, где украинские силы остановили 8 атак.

Менее интенсивной была ситуация на юге. На Гуляйпольском, Ореховском и Приднепровском направлениях зафиксированы единичные попытки продвижения, которые завершились безрезультатно для противника.

Украинское командование уверяет: несмотря на давление на многих направлениях, линия обороны держится. Военные наносят противнику существенные потери в живой силе и технике.