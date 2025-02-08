За добу на фронті відбулося 125 боїв, майже половина на Покровському напрямку, - Генштаб

Ворожі обстріли

За сьогодні російські загарбники завдали 62 авіаційних удари, застосувавши 93 КАБ. Крім того, росіяни залучили для ураження 992 дрони-камікадзе та здійснили понад чотири тисячі обстрілів по позиціях українських військ і населених пунктах.

Ситуація на фронтах

Від початку цієї доби, на Покровському напрямку загарбницькі підрозділи 52 рази намагалися прорвати нашу оборону неподалік населених пунктів Єлизаветівка, Промінь, Піщане, Новоолександрівка, Андріївка, Дачне, Калинове, Водяне Друге, Зелене Поле, Новоторецьк, Лисівка, Покровськ, Удачне, Надеждинка, Преображенка та Шевченко. Дотепер триває сім боєзіткнень. Під авіаударами противника опинились Василівка, Гришине та Багатир.

"Противник зазнає значних втрат - сьогодні на цьому напрямку українські воїни знешкодили 243 окупанти, 120 з них - безповоротно. Також знищено 21 автомобіль, три антени управління БпЛА, пошкоджено три танки, дві бойові машини піхоти, дві самохідні гаубиці ворога", - йдеться у повідомленні.

На Харківському напрямку наші війська відбили дві атаки противника в районі Вовчанська. Ворог завдав авіаударів по Великим Проходам та Липцям.

На Куп’янському напрямку противник проводив вісім штурмів позицій наших оборонців у районах Петропавлівки та Загризового. Українські захисники відбили шість ворожих атак, а ще два боєзіткнення тривають.

На Лиманському напрямку протягом доби російські загарбники шість разів атакували позиції українців неподалік Нового, Новоєгорівки та Ямполівки.

На Сіверському напрямку впродовж дня ворог здійснив чотири спроби наступу на позиції наших підрозділів в районі Білогорівки. Три атаки вже відбито нашими захисниками, точиться один бій.

На Краматорському напрямку наразі зафіксовано три бойових зіткнення поблизу Часового Яру та Білої Гори, два - продовжуються до цього часу. Керованими авіаційними бомбами ворог атакував Маркове.

На Торецькому напрямку росіяни дев’ять разів атакували позиції сил оборони. Основні зусилля наступу окупанти сконцентрували поблизу Кримського та Торецька. На даний час всі атаки відбито. Авіаційних ударів зазнали Дружківка та Костянтинівка. Сьогодні на напрямку нашими захисниками було збито російський літак-штурмовик Су-25.

Сьогодні на Новопавлівському напрямку ворог 12 разів атакував поблизу Костянтинополя. Дев’ять атак вже відбито, три тривають. Ворог завдав авіаудару в районі Розливу.

На Гуляйпільському напрямку противник, за підтримки авіації, здійснив одну атаку в напрямку Новополя. Крім того ворог завдавав авіаційних ударів по Гуляйполю, Степногірську та Новодарівці.

На Оріхівському напрямку ворог завдав авіаудару по Ольгівському.

На Оріхівському та Придніпровському напрямках ворог наступальних дій не проводив.

В операційній зоні в Курській області підрозділи Сил оборони України за протягом доби відбили 27 атак російських загарбників, ще один бій триває. Крім цього, ворог завдав 28 авіаційних ударів, із застосуванням 40 керованих бомб, а також здійснив 469 артилерійських обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема 12 - із реактивних систем залпового вогню.

На інших напрямках ситуація суттєвих змін не зазнала.