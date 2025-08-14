За добу на фронті майже 150 боїв: третина з них на Покровському напрямку, - Генштаб

Ворог завдав 2 ракетних та 87 авіаційних ударів, застосувавши 4 ракети та скинувши 154 керовані авіаційні бомби. Крім того, російські війська здійснили 5 758 обстрілів, з них 82 - з реактивних систем залпового вогню, та залучили для ураження 4 423 дрони-камікадзе.

Авіаударів зазнали, зокрема, райони Бояро-Лежачі та Біловоди (Сумська область), Покровське (Дніпропетровська область), Успенівка, Новоандріївка, Приморське, Оріхів, Червона Криниця (Запорізька область) та Антонівка (Херсонська область).

За даними Генштабу, українська авіація, ракетні війська і артилерія уразили 8 районів зосередження особового складу та техніки, 2 артилерійські засоби, склад матеріально-технічних засобів, пункт управління та радіолокаційну станцію ворога.

Ситуація на фронтах

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках українські оборонці відбили шість атак противника. Росіяни завдали 16 авіаційних ударів, скинувши 27 керованих авіабомб, та здійснили 289 обстрілів, зокрема 14 - із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку відбулося п’ять боєзіткнень у районах Вовчанська, Кам’янки, Западного та Фиголівки.

На Куп’янському напрямку зафіксовано три ворожі атаки. Сили оборони відбивали штурми поблизу Голубівки.

На Лиманському напрямку противник атакував 13 разів, намагаючись просунутися в районах Нововодяного, Карпівки, Рідкодуба, Колодязів та Торського.

На Сіверському напрямку українські воїни відбили 14 штурмів у районах Григорівки, Новоселівки та Переїзного.

На Краматорському напрямку відбулося три боєзіткнення. Ворог атакував у бік Ступочок та Предтечиного.

На Торецькому напрямку російські війська здійснили сім атак у районах Щербинівки, Яблунівки, Русиного Яру та у напрямку Степанівки.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 56 наступальних дій ворога в районах Володимирівки, Никанорівки, Червоного Лиману, Новоекономічного, Родинського, Променя, Чунишиного, Звірового, Котлиного, Удачного, Горіхового, Новоукраїнки та Дачного.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони відбили 14 атак у районах Маліївки, Товстого, Шевченка та Олександрограда.

На Гуляйпільському напрямку противник здійснив одну спробу наступу поблизу Малинівки.

На Оріхівському напрямку ворог атакував у районі населеного пункту Плавні.

На Придніпровському напрямку наші воїни зупинили чотири спроби противника просунутися вперед.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.