За добу на фронті майже 150 боїв: третина з них на Покровському напрямку, - Генштаб

Протягом минулої доби зафіксовано 148 бойових зіткнень. Найгарячішим залишається Покровський напрямок, де українські воїни відбили 56 ворожих атак.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ.
Ворог завдав 2 ракетних та 87 авіаційних ударів, застосувавши 4 ракети та скинувши 154 керовані авіаційні бомби. Крім того, російські війська здійснили 5 758 обстрілів, з них 82 - з реактивних систем залпового вогню, та залучили для ураження 4 423 дрони-камікадзе.
Авіаударів зазнали, зокрема, райони Бояро-Лежачі та Біловоди (Сумська область), Покровське (Дніпропетровська область), Успенівка, Новоандріївка, Приморське, Оріхів, Червона Криниця (Запорізька область) та Антонівка (Херсонська область).
За даними Генштабу, українська авіація, ракетні війська і артилерія уразили 8 районів зосередження особового складу та техніки, 2 артилерійські засоби, склад матеріально-технічних засобів, пункт управління та радіолокаційну станцію ворога.
На Північно-Слобожанському і Курському напрямках українські оборонці відбили шість атак противника. Росіяни завдали 16 авіаційних ударів, скинувши 27 керованих авіабомб, та здійснили 289 обстрілів, зокрема 14 - із реактивних систем залпового вогню.
На Південно-Слобожанському напрямку відбулося п’ять боєзіткнень у районах Вовчанська, Кам’янки, Западного та Фиголівки.
На Куп’янському напрямку зафіксовано три ворожі атаки. Сили оборони відбивали штурми поблизу Голубівки.
На Лиманському напрямку противник атакував 13 разів, намагаючись просунутися в районах Нововодяного, Карпівки, Рідкодуба, Колодязів та Торського.
На Сіверському напрямку українські воїни відбили 14 штурмів у районах Григорівки, Новоселівки та Переїзного.
На Краматорському напрямку відбулося три боєзіткнення. Ворог атакував у бік Ступочок та Предтечиного.
На Торецькому напрямку російські війська здійснили сім атак у районах Щербинівки, Яблунівки, Русиного Яру та у напрямку Степанівки.
На Покровському напрямку наші захисники зупинили 56 наступальних дій ворога в районах Володимирівки, Никанорівки, Червоного Лиману, Новоекономічного, Родинського, Променя, Чунишиного, Звірового, Котлиного, Удачного, Горіхового, Новоукраїнки та Дачного.
На Новопавлівському напрямку Сили оборони відбили 14 атак у районах Маліївки, Товстого, Шевченка та Олександрограда.
На Гуляйпільському напрямку противник здійснив одну спробу наступу поблизу Малинівки.
На Оріхівському напрямку ворог атакував у районі населеного пункту Плавні.
На Придніпровському напрямку наші воїни зупинили чотири спроби противника просунутися вперед.
На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.
Загалом, минулої доби втрати російських загарбників склали 990 осіб.
Також українські воїни знешкодили п’ять танків, три бойових броньованих машини, 29 артилерійських системи, реактивну систему залпового вогню, 191 безпілотний літальний апарат оперативно-тактичного рівня та 191 одиницю автомобільної техніки окупанта.
Ми повідомляли, що росіяни зазнають значних втрат на Покровському напрямку. За дві доби у смузі відповідальності 1-го корпусу Національної гвардії України "Азов" росіяни втратили 151 солдата.