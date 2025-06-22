За добу енергетики заживили домівки понад 13 тисяч родин після обстрілів, - ДТЕК

Нагадаємо, минулого тижня енергетики ДТЕК Ріната Ахметова повернули світло понад 137 тисячам родин, чиї домівки були без світла через ворожі обстріли.

Додамо, що за минулий день енергетики ДТЕК змогли відновити електрику в оселях понад 19,3 тисяч родин у Донецькій та Дніпропетровській областях. Світло зникло в домівках також після ворожих обстрілів.

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