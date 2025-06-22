За сутки энергетики зажили дома более 13 тысяч семей после обстрелов, - ДТЭК

Напомним, на прошлой неделе энергетики ДТЭК Рината Ахметова вернули свет более 137 тысячам семей, чьи дома были без света из-за вражеских обстрелов.

Добавим, что за прошедший день энергетики ДТЭК смогли восстановить электричество в домах более 19,3 тысяч семей в Донецкой и Днепропетровской областях. Свет исчез в домах также после вражеских обстрелов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.