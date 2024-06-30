За добу енергетики заживили домівки 9 тис. родин, що були без світла через обстріли, - ДТЕК

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення ДТЕК.

На Донеччині ситуація залишається вкрай важкою. Попри все енергетики продовжують відновлення, щойно дозволяють військові. Вчора їм вдалося дістатися низки пошкоджень мереж, відновити їх та повернути світло в оселі понад 9 тисяч родин Донеччини, жителі якої постійно страждають від наслідків ворожих атак.

В деяких населених пунктах, наближених до зони бойових дій, енергетики ДТЕК повертали світло вже десятки разів і продовжують це робити знову попри небезпеку та обстріли.

Вони роблять все можливе, щоб максимально швидко усувати пошкодження. Щоденно над ремонтами у Донецькій області працює близько 70 відновлювальних бригад енергокомпанії.

Раніше ремонтна бригада ДТЕК потрапила під обстріл під час ремонту обладнання на Донеччині. Внаслідок цього було поранено одного енергетика.