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За добу енергетики заживили домівки 9 тис. родин, що були без світла через обстріли, - ДТЕК

Неділя 30 червня 2024 17:46
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За добу енергетики заживили домівки 9 тис. родин, що були без світла через обстріли, - ДТЕК Фото: за добу енергетики заживили домівки 9 тис. родин, що були без світла через обстріли (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Новіков

29 червня енергетики ДТЕК змогли відновити електропостачання 7 населених пунктів на Донеччині, постраждалих через бойові дії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення ДТЕК.

На Донеччині ситуація залишається вкрай важкою. Попри все енергетики продовжують відновлення, щойно дозволяють військові. Вчора їм вдалося дістатися низки пошкоджень мереж, відновити їх та повернути світло в оселі понад 9 тисяч родин Донеччини, жителі якої постійно страждають від наслідків ворожих атак.

В деяких населених пунктах, наближених до зони бойових дій, енергетики ДТЕК повертали світло вже десятки разів і продовжують це робити знову попри небезпеку та обстріли.

Вони роблять все можливе, щоб максимально швидко усувати пошкодження. Щоденно над ремонтами у Донецькій області працює близько 70 відновлювальних бригад енергокомпанії.

Раніше ремонтна бригада ДТЕК потрапила під обстріл під час ремонту обладнання на Донеччині. Внаслідок цього було поранено одного енергетика.

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