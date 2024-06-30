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За сутки энергетики заживили дома 9 тыс. семей, которые были без света из-за обстрелов, - ДТЭК

Воскресенье 30 июня 2024 17:46
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За сутки энергетики заживили дома 9 тыс. семей, которые были без света из-за обстрелов, - ДТЭК Фото: за сутки энергетики заживили дома 9 тыс. семей, которые были без света из-за обстрелов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Новиков

29 июня энергетики ДТЭК смогли возобновить электроснабжение 7 населенных пунктов в Донецкой области, пострадавших из-за боевых действий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение ДТЭК.

В Донецкой области ситуация остается крайне тяжелой. Несмотря на все энергетики продолжают восстановление, как только позволяют военные. Вчера им удалось добраться до ряда повреждений сетей, восстановить их и вернуть свет в доме более 9 тысяч семей Донбасса, жители которого постоянно страдают от последствий вражеских атак.

В некоторых населенных пунктах, приближенных к зоне боевых действий, энергетики ДТЭК возвращали свет уже десятки раз и продолжают это делать снова, несмотря на опасность и обстрелы.

Они делают все возможное, чтобы максимально быстро устранять повреждения. Ежедневно над ремонтами в Донецкой области работает около 70 обновительных бригад энергокомпании.

Ранее ремонтная бригада ДТЭК попала под обстрел во время ремонта оборудования в Донецкой области. В результате этого был ранен один энергетик.

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ДТЭК Электроэнергия
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