За сутки энергетики заживили дома 9 тыс. семей, которые были без света из-за обстрелов, - ДТЭК

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение ДТЭК.

В Донецкой области ситуация остается крайне тяжелой. Несмотря на все энергетики продолжают восстановление, как только позволяют военные. Вчера им удалось добраться до ряда повреждений сетей, восстановить их и вернуть свет в доме более 9 тысяч семей Донбасса, жители которого постоянно страдают от последствий вражеских атак.

В некоторых населенных пунктах, приближенных к зоне боевых действий, энергетики ДТЭК возвращали свет уже десятки раз и продолжают это делать снова, несмотря на опасность и обстрелы.

Они делают все возможное, чтобы максимально быстро устранять повреждения. Ежедневно над ремонтами в Донецкой области работает около 70 обновительных бригад энергокомпании.

Ранее ремонтная бригада ДТЭК попала под обстрел во время ремонта оборудования в Донецкой области. В результате этого был ранен один энергетик.