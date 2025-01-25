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За добу енергетики заживили домівки 28 тисяч сімей після ворожих атак, - ДТЕК

Фото: за добу енергетики заживили домівки 28 тисяч сімей після ворожих атак (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Новіков

24 січня енергетики ДТЕК відремонтували низку пошкоджень мереж та відновили електропостачання у понад 30 населених пунктах Київської, Дніпропетровської та Донецької областей, жителі яких були знеструмлені через постійні обстріли.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення ДТЕК.

Зокрема, за останню добу ремонтні бригади ДТЕК відновили роботу електромереж у 22 населених пунктах на півдні Дніпропетровщини, який продовжує потерпати від щоденних ворожих атак. Завдяки цьому світло повернули у домівки понад 24,5 тисячі сімей.

Також за добу енергетики відновили світло для 1 567 родин Київської області.

Водночас зоною найактивніших бойових дій залишається Донеччина. Попри складні умови, енергетики, діставши дозвіл від військових, змогли за добу відновити електропостачання для 1 724 родин у 7 прифронтових населених пунктах.

Нагадаємо, минулого тижня енергетики ДТЕК Ріната Ахметова повернули світло понад 252 тисячам родин у 91 населеному пункті, що залишилися без електропостачання через обстріли у Донецькій, Дніпропетровській, Одеській та Київській областях.

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