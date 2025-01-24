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За добу енергетики повернули світло понад 16 тисяч родин після ворожих атак, - ДТЕК

П'ятниця 24 січня 2025 16:08
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За добу енергетики повернули світло понад 16 тисяч родин після ворожих атак, - ДТЕК Фото: за добу енергетики повернули світло понад 16 тисяч родин після ворожих атак (Getty Images)
Автор: Олександр Мороз

За добу енергетики ДТЕК повернули світло понад 16 тис. родин у Донецькій та Київській областях, чиї домівки знеструмлювались через ворожі обстріли.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення ДТЕК.

Зазначається, що Донецька область залишається зоною найбільш активних боєзіткнень. Попри дуже важку ситуацію в регіоні тут вчора енергетикам вдалося відновити електрику в домівках 13,7 тисячі родин.

Водночас не стихають ворожі удари по Київській області. 23 січня енергетики змогли оперативно повернути світло у 2,5 тисячі домівок у Київській області.

В деяких населених пунктах, наближених до зони бойових дій, ремонтні бригади ДТЕК повертали світло вже десятки разів і продовжують це робити попри небезпеку та обстріли.

Нагадаємо, минулого тижня енергетики ДТЕК Ріната Ахметова повернули світло понад 252 тисячам родин у 91 населеному пункті, що залишилися без електропостачання через обстріли у Донецькій, Дніпропетровській, Одеській та Київській областях.

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