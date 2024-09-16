ua en ru
Пн, 16 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Олімпіада 2024 Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

За добу енергетики повернули світло понад 14 тисяч родин після обстрілів, - ДТЕК

Понеділок 16 вересня 2024 10:04
UA EN RU
За добу енергетики повернули світло понад 14 тисяч родин після обстрілів, - ДТЕК Фото: енергетики повернули світло понад 14 тисяч родин після обстрілів (Getty Images)
Автор: Олександр Мороз

Енергетики ДТЕК 14 вересня змогли відновити електропостачання домівок 14,4 тисячі родин у Донецькій та Дніпропетровській областях, що були без електроенергії через ворожі атаки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДТЕК.

Зазначається, що у Донецькій області, де обстріли руйнують електромережі щоденно, енергетикам вдалося повернути світло у домівки 11,6 тисячі родин.

У Дніпропетровській області також тривають ворожі атаки. Тут минулої доби енергетики відновили електропостачання у 2,8 тисячі осель.

Попри постійні обстріли та небезпеку енергетики продовжують працювати і повертати світло після ворожих атак. В деяких населених пунктах фахівці ДТЕК робили це вже десятки разів.

Нагадаємо, цього року ДТЕК інвестував понад 2 млрд грн в модернізацію електромереж для підготовки до зими.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ДТЕК Електроенергія
NEWS
Вночі ППО знищила навколо Києва майже 20 "Шахедів"
Вночі ППО знищила навколо Києва майже 20 "Шахедів"
DAILY
Посол Василь Боднар: Туреччина продовжує бути активним посередником між Україною і Росією
Роман Коткореспондент РБК-Україна Посол Василь Боднар: Туреччина продовжує бути активним посередником між Україною і Росією