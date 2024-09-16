ua en ru
Пн, 16 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Олимпиада 2024 Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

За сутки энергетики вернули свет более 14 тысяч семей после обстрелов, - ДТЭК

Понедельник 16 сентября 2024 10:04
UA EN RU
За сутки энергетики вернули свет более 14 тысяч семей после обстрелов, - ДТЭК Фото: энергетики вернули свет более 14 тысяч семей после обстрелов (Getty Images)
Автор: Александр Мороз

Энергетики ДТЭК 14 сентября смогли возобновить электроснабжение домов 14,4 тысяч семей в Донецкой и Днепропетровской областях, которые были без электроэнергии из-за вражеских атак.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ДТЭК.

Отмечается, что в Донецкой области, где обстрелы разрушают электросети ежедневно, энергетикам удалось вернуть свет в дома 11,6 тысяч семей.

В Днепропетровской области также продолжаются вражеские атаки. Здесь за прошедшие сутки энергетики возобновили электроснабжение в 2,8 тысячи домов.

Несмотря на постоянные обстрелы и опасность энергетики, продолжают работать и возвращать свет после вражеских атак. В некоторых населенных пунктах специалисты ДТЭК делали это уже десятки раз.

Напомним, в этом году ДТЭК инвестировал более 2 млрд грн в модернизацию электросетей для подготовки к зиме.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ДТЭК Электроэнергия
NEWS
Ночью ПВО уничтожила вокруг Киева почти 20 "Шахедов"
Ночью ПВО уничтожила вокруг Киева почти 20 "Шахедов"
DAILY
Посол Василий Боднар: Турция продолжает быть активным посредником между Украиной и Россией
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Посол Василий Боднар: Турция продолжает быть активным посредником между Украиной и Россией