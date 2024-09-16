За сутки энергетики вернули свет более 14 тысяч семей после обстрелов, - ДТЭК

Отмечается, что в Донецкой области, где обстрелы разрушают электросети ежедневно, энергетикам удалось вернуть свет в дома 11,6 тысяч семей.



В Днепропетровской области также продолжаются вражеские атаки. Здесь за прошедшие сутки энергетики возобновили электроснабжение в 2,8 тысячи домов.



Несмотря на постоянные обстрелы и опасность энергетики, продолжают работать и возвращать свет после вражеских атак. В некоторых населенных пунктах специалисты ДТЭК делали это уже десятки раз.



Напомним, в этом году ДТЭК инвестировал более 2 млрд грн в модернизацию электросетей для подготовки к зиме.