UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новини спорту
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп

За добу енергетики повернули світло в домівки понад 6 тисяч родин після обстрілів, - ДТЕК

Фото: за добу енергетики повернули світло в домівки понад 6 тисяч родин після обстрілів (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Юлія Бойко

За день енергетики компанії ДТЕК повернули світло в домівки понад 6 тисяч родин Донеччини, що були знеструмлені через ворожі атаки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення ДТЕК.

Зазначається, що за останню добу енергетики відновили світло для жителів 9 населених пунктів Донеччини, знеструмлених через обстріли.

Зокрема, важкі бої не стихають на Донеччині, продовжуються обстріли, ракетні, дронові та авіаудари. Тільки за вчора вдалося енергетикам повернути світло в оселі 6,3 тисячі жителів прифронтового регіону. 

Нагадаємо, нещодавно енергетики ДТЕК Ріната Ахметова потрапили під ворожий обстріл під час роботи в Донецькій області.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram

Читайте РБК-Україна в Google News
ДТЕКЕлектроенергія