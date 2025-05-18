За сутки энергетики вернули свет в дома более 6 тысяч семей после обстрелов, - ДТЭК

Отмечается, что за последние сутки энергетики восстановили свет для жителей 9 населенных пунктов Донецкой области, обесточенных из-за обстрелов.

В частности, тяжелые бои не стихают в Донецкой области, продолжаются обстрелы, ракетные, дроновые и авиаудары. Только за вчера удалось энергетикам вернуть свет в дома 6,3 тысячи жителей прифронтового региона.

Напомним, недавно энергетики ДТЭК Рината Ахметова попали под вражеский обстрел во время работы в Донецкой области.