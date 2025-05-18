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За добу енергетики повернули світло в домівки понад 6 тисяч родин після обстрілів, - ДТЕК

Неділя 18 травня 2025 22:17
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За добу енергетики повернули світло в домівки понад 6 тисяч родин після обстрілів, - ДТЕК Фото: за добу енергетики повернули світло в домівки понад 6 тисяч родин після обстрілів (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Юлія Бойко

За день енергетики компанії ДТЕК повернули світло в домівки понад 6 тисяч родин Донеччини, що були знеструмлені через ворожі атаки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення ДТЕК.

Зазначається, що за останню добу енергетики відновили світло для жителів 9 населених пунктів Донеччини, знеструмлених через обстріли.

Зокрема, важкі бої не стихають на Донеччині, продовжуються обстріли, ракетні, дронові та авіаудари. Тільки за вчора вдалося енергетикам повернути світло в оселі 6,3 тисячі жителів прифронтового регіону.

Нагадаємо, нещодавно енергетики ДТЕК Ріната Ахметова потрапили під ворожий обстріл під час роботи в Донецькій області.

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