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За сутки энергетики вернули свет в дома более 6 тысяч семей после обстрелов, - ДТЭК

Воскресенье 18 мая 2025 22:17
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За сутки энергетики вернули свет в дома более 6 тысяч семей после обстрелов, - ДТЭК Фото: за сутки энергетики вернули свет в дома более 6 тысяч семей после обстрелов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Юлия Бойко

За день энергетики компании ДТЭК вернули свет в дома более 6 тысяч семей Донетчины, которые были обесточены из-за вражеских атак.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение ДТЭК.

Отмечается, что за последние сутки энергетики восстановили свет для жителей 9 населенных пунктов Донецкой области, обесточенных из-за обстрелов.

В частности, тяжелые бои не стихают в Донецкой области, продолжаются обстрелы, ракетные, дроновые и авиаудары. Только за вчера удалось энергетикам вернуть свет в дома 6,3 тысячи жителей прифронтового региона.

Напомним, недавно энергетики ДТЭК Рината Ахметова попали под вражеский обстрел во время работы в Донецкой области.

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