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За добу енергетики повернули світло для 25 тисяч родин у двох областях, - ДТЕК

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Четвер 12 січня 2023 17:33
За добу енергетики повернули світло для 25 тисяч родин у двох областях, - ДТЕК Фото: за добу енергетики повернули світло для 25 тисяч родин у двох областях (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергей Новиков

За 11 січня енергетики компанії ДТЕК разом із ЗСУ повернули світло в 41 населених пунктів Донецької та Дніпропетровської областей. Знову зі світлом понад 25 тисяч родин регіонів, які постійно потерпають від ворожих ракет та артилерії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram компанії.

Так, протягом останньої доби енергетикам ДТЕК вдалося поновити роботу електромереж для понад 8 тисяч родин у 4 населених пунктах Дніпропетровської області, які були знеструмлені в результаті обстрілів 10-11 січня. Наразі електропостачання у постраждалих районах повністю відновлено.

Крім того, вдалося повернути електрику жителям 37 населених пунктів, знеструмленим через обстріли на Донеччині. В ДТЕК повідомляють, що знову зі світлом понад 16 тисяч родин.

"На Донеччині продовжуються активні бойові дії. За інформацією очільника області Павла Кириленка, вночі та вранці відбувалися обстріли вздовж всієї лінії фронту. Поки що без електропостачання залишаються 97 населених пунктів, де фахівці енергокомпанії не мають доступу до проведення робіт. Енергетики обов’язково повернуть світло всім жителям області, щойно отримають дозвіл на проведення робіт від Збройних сил України", - підкреслюють в компанії.

Нагадаємо, з жовтня росія масово атакує об’єкти енергетичної інфраструктури. Було зруйновано електростанції і вузлові підстанції.

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Електроенергія ДТЕК
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