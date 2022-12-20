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За добу енергетики повернули світло для 25 тисяч родин у двох областях, - ДТЕК

Фото: за добу енергетики повернули світло для 25 тисяч родин у двох областях (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Юлія Бойко

За 19 грудня в Донецькій та Дніпропетровській області аварійно-ремонтні бригади енергетиків відновили електропостачання для понад 25 тисяч родин у 19 населених пунктах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт ДТЕК.

Зокрема упродовж доби 19 грудня енергетики відновили електропостачання у 15 населених пунктів, що напередодні зазнали обстрілів у Донецькій області.

"Світло повернулось в оселі 23 976 родин у Донецькій області. Попри складну ситуацію з бойовими діями, ми продовжуємо відновлювати електромережі за дозволом Збройних сил України та ДСНС. Наша мета - забезпечити міста та села електроенергією, необхідною для нормального життя", - повідомили в компанії.

Також світло повернули ще для 1,1 тисячі родин на Дніпропетровщині. Роботи провели в 4 населених пунктах, що лишилися без світла через обстріли.

Поки що без світла лишаються 97 населених пункти Донеччини, де фахівці енергокомпанії не мають доступу до проведення робіт. Енергетики обіцяють повернути світло всім жителям області, щойно отримають дозвіл на проведення робіт від Збройних сил України.

Нагадаємо, з жовтня росія масово атакує об’єкти енергетичної інфраструктури. Було зруйновано електростанції і вузлові підстанції

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