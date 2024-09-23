За добу енергетики повернули світло в 14 населених пунктів після ворожих атак, - ДТЕК

Зокрема, за останню добу ремонтні бригади ДТЕК відновили роботу електромереж у 12 населених пунктах Дніпропетровської області. Завдяки цьому світло повернули у 2,5 тисячі сімей.



Водночас зоною найактивніших бойових дій залишається Донецька область. Попри складні умови, енергетики, діставши дозвіл від військових, змогли за добу відновити електропостачання для понад 5,8 тисячі родин у 2 прифронтових населених пунктах.



Енергетики ДТЕК роблять все можливе, щоб максимально швидко усувати пошкодження. Вони приступають до робіт відразу щойно отримують дозвіл та доступ до місця пошкодження від ЗСУ та ДСНС.



Нагадаємо, в Донецькій області щодня працюють 60 ремонтних бригад ДТЕК Ріната Ахметова, які повертають людям світло після ворожих обстрілів.