За добу ДТЕК повернув світло майже 17 тисячам родин після обстрілів
За добу енергетики ДТЕК повернули світло в домівки 17 тисячі родин Донеччини після ворожих атак.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення ДТЕК.
Зазначається, що попри усі виклики минулої доби енергетикам вдалося повернути світло у понад 9 тисяч осель на Дніпропетровщині, що знеструмлювалися через ворожі обстріли.
Водночас Донеччина продовжує залишатися осередком найбільш активних боїв. Попри вкрай важку безпекову ситуацію, за вчора енергетикам вдалося відновити електрику в домівках майже 7,6 тисяч родин прифронтового регіону.
Нагадаємо, в травні енергетики ДТЕК Ріната Ахметова повернули світло в домівки майже 500 тисяч родин в Донецькій, Дніпропетровській, Одеській та Київській областях, що були без електрики через ворожі атаки
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