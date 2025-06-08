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За добу ДТЕК повернув світло майже 17 тисячам родин після обстрілів

Неділя 08 червня 2025 16:24
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За добу ДТЕК повернув світло майже 17 тисячам родин після обстрілів Фото: за добу ДТЕК повернув світло майже 17 тисячам родин після обстрілів (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Новіков

За добу енергетики ДТЕК повернули світло в домівки 17 тисячі родин Донеччини після ворожих атак.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення ДТЕК.

Зазначається, що попри усі виклики минулої доби енергетикам вдалося повернути світло у понад 9 тисяч осель на Дніпропетровщині, що знеструмлювалися через ворожі обстріли.

Водночас Донеччина продовжує залишатися осередком найбільш активних боїв. Попри вкрай важку безпекову ситуацію, за вчора енергетикам вдалося відновити електрику в домівках майже 7,6 тисяч родин прифронтового регіону.

Нагадаємо, в травні енергетики ДТЕК Ріната Ахметова повернули світло в домівки майже 500 тисяч родин в Донецькій, Дніпропетровській, Одеській та Київській областях, що були без електрики через ворожі атаки

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