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За сутки ДТЭК вернул свет почти 17 тысячам семей после обстрелов

Воскресенье 08 июня 2025 16:24
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За сутки ДТЭК вернул свет почти 17 тысячам семей после обстрелов Фото: за сутки ДТЭК вернул свет почти 17 тысячам семей после обстрелов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Новиков

За сутки энергетики ДТЭК вернули свет в дома 17 тысяч семей Донетчины после вражеских атак.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение ДТЭК.

Отмечается, что несмотря на все вызовы за прошедшие сутки энергетикам удалось вернуть свет в более 9 тысяч домов на Днепропетровщине, которые обесточивались из-за вражеских обстрелов.

В то же время Донецкая область продолжает оставаться центром наиболее активных боев. Несмотря на крайне тяжелую ситуацию с безопасностью, за вчера энергетикам удалось восстановить электричество в домах почти 7,6 тысяч семей прифронтового региона.

Напомним, в мае энергетики ДТЭК Рината Ахметова вернули свет в дома почти 500 тысяч семей в Донецкой, Днепропетровской, Одесской и Киевской областях, которые были без электричества из-за вражеских атак

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ДТЭК
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