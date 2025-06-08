За сутки ДТЭК вернул свет почти 17 тысячам семей после обстрелов

За сутки энергетики ДТЭК вернули свет в дома 17 тысяч семей Донетчины после вражеских атак.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение ДТЭК.

Отмечается, что несмотря на все вызовы за прошедшие сутки энергетикам удалось вернуть свет в более 9 тысяч домов на Днепропетровщине, которые обесточивались из-за вражеских обстрелов.

В то же время Донецкая область продолжает оставаться центром наиболее активных боев. Несмотря на крайне тяжелую ситуацию с безопасностью, за вчера энергетикам удалось восстановить электричество в домах почти 7,6 тысяч семей прифронтового региона.

Напомним, в мае энергетики ДТЭК Рината Ахметова вернули свет в дома почти 500 тысяч семей в Донецкой, Днепропетровской, Одесской и Киевской областях, которые были без электричества из-за вражеских атак