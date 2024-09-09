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За добу ДТЕК повернув світло майже 12 тисячам родин після обстрілів

Фото: ДТЕК повернув світло майже 12 тисяч родин після обстрілів (Getty Images)
Автор: Олександр Мороз

Енергетики ДТЕК 7 вересня змогли відновити електропостачання домівок 11,6 тисячі родин у Дніпропетровській, Одеській та Донецькій областях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДТЕК.

Найбільше відновлень – у Дніпропетровській області. Тут енергетики повернули світло в домівки 7,2 тисячі родин.

Не полишає ворог атакувати і Одеську область, де минулої доби енергетики відновили електропостачання 2,4 тисячі осель.

Донецька область залишається зоною найбільш активних боєзіткнень. Тут щоденно пошкоджуються десятки ліній електропередач. Попри постійну небезпеку енергетикам вдалося повернути доступ до електрики для 2 тисяч родин.

В деяких населених пунктах, наближених до зони бойових дій, ремонтні бригади ДТЕК повертали світло вже десятки разів і продовжують це робити знову й знову попри небезпеку та обстріли.

Нагадаємо, у серпні енергетики ДТЕК Ріната Ахметова повернули світло у домівки 714 тис. родин, що були без електрики через обстріли.

Нагадаємо, раніше українців попередили про фейковий сайт ДТЕК, який може виманювати у користувачів персональні дані.

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