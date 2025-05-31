За добу ДТЕК повернув світло 17 тисячам домівок після обстрілів

Зазначається, що попри вкрай складну безпекову ситуацію 30 травня енергетикам вдалося відновити електропостачання у 6 населених пунктах прифронтової Донеччини. Світло знову повернулося в оселі 17 751 родини, які залишалися без енергопостачання через щоденні обстріли.

"Енергетики ДТЕК продовжують працювати в регіонах з найзапеклішими бойовими діями. Аварійні бригади проводять ремонтні роботи як тільки дозволяє безпекова ситуація та отримують дозвіл ДСНС та військових", - зазначили у компанії.

У ДТЕК також підкреслили, що роботи з відновлення електропостачання тривають у цілодобовому режимі.

Нагадаємо, минулого тижня енергетики ДТЕК Ріната Ахметова змогли повністю чи частково відновити електропостачання 67 населених пунктів та повернути світло в домівки майже 115 тисяч родин.