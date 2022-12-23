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За добу через обстріли РФ вбито 4 людей Донецької області, ще 7 поранені

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Донбас, П'ятниця 23 грудня 2022 09:14
За добу через обстріли РФ вбито 4 людей Донецької області, ще 7 поранені Фото: за добу через обстріл РФ вбито 4 людей Донецької області (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

На ранок п'ятниці, 23 грудня, за добу російські окупанти вбили 4 мешканців Донецької області. Ще 7 отримали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Донецької ОВА Павла Кириленка.

"За 22 грудня росіяни вбили 4 мирних жителів Донецької області: 2 - у Часовому Яру та 2 - у Бахмуті", - розповів він.

За словами Кириленка, ще 7 людей отримали поранення.

Кириленко додав, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

Всього з 24 лютого на Донеччині вже вбито 1279 людей, ще 2780 поранено.

Як повідомлялося, 22 грудня, російські окупанти вдарили ракетами по Краматорську. Одна російська ракета потрапила до будівлі школи-інтернату, інша – територією промзони одного з підприємств міста. Обійшлося без жертв.

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