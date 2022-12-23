За сутки из-за обстрелов РФ убиты 4 человека Донецкой области, еще 7 ранены

На утро пятницы, 23 декабря, за сутки российские оккупанты убили 4 жителей Донецкой области. Еще 7 получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Донецкой ОВА Павла Кириленко.

Всего с 24 февраля в Донецкой области уже убиты 1279 людей, еще 2780 ранены.

Кириленко добавил, что в настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

По словам Кириленко, еще 7 человек получили ранения.

"За 22 декабря россияне убили 4 мирных жителей Донбасса: 2 - в Часовом Яру и 2 - в Бахмуте", - рассказал он.

Как сообщалось, 22 декабря, российские оккупанты ударили ракетами по Краматорску. Одна российская ракета попала в здание школы-интерната, другая - по территории промзоны одного из предприятий города. Обошлось без жертв.

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