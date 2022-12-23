За сутки из-за обстрелов РФ убиты 4 человека Донецкой области, еще 7 ранены
На утро пятницы, 23 декабря, за сутки российские оккупанты убили 4 жителей Донецкой области. Еще 7 получили ранения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Донецкой ОВА Павла Кириленко.
"За 22 декабря россияне убили 4 мирных жителей Донбасса: 2 - в Часовом Яру и 2 - в Бахмуте", - рассказал он.
По словам Кириленко, еще 7 человек получили ранения.
Кириленко добавил, что в настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.
Всего с 24 февраля в Донецкой области уже убиты 1279 людей, еще 2780 ранены.
Как сообщалось, 22 декабря, российские оккупанты ударили ракетами по Краматорску. Одна российская ракета попала в здание школы-интерната, другая - по территории промзоны одного из предприятий города. Обошлось без жертв.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.