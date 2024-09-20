За добу більше 220 боїв, на Покровському напрямку ворог залучав авіацію, - Генштаб

Протягом доби, 19 вересня, на лінії фронту відбулось 226 бойових зіткнень. Найбільше на Покровському, а також Курахівському напрямках.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Генерального штабу Збройних сил України (ЗСУ).

"Вчора авіація та ракетні війська і артилерія Сил оборони завдали 26 ударів по районах зосередження особового складу та ОВТ противника, а також уразили два пункти управління, три засоби РВіА, два засоби ППО та три пункти управління БпЛА", - пише Генштаб.

Ситуація на напрямках

На Харківському напрямку відбулось три бойових зіткнення в районах пунктів Вовчанськ та Тихе.

На Куп'янському напрямку відбулось 13 боїв. Сили оборони відбивали штурмові дії противника біля Синьківки, Стельмахівки та Глушківки.

На Лиманському напрямку росіяни 28 разів атакували неподалік Макіївки, Чернещини, Невського та Торського.

На Сіверському напрямку відбито вісім боєзіткнень поблизу Верхньокам’янського, Івано-Дар’ївки та Виїмки.

На Краматорському напрямку росіяни атакували три рази в районах Курдюмівки та Іванівського.

На Торецькому напрямку ворог 14 разів атакував неподалік Торецька, Щербинівки та Неліпівки.

На Покровському напрямку відбито 41 атаку в районах населених пунктів Воздвиженка, Новоторецьк, Гродівка, Миролюбівка, Миколаївка, Новогродіка та Маринівка. Ворог залучав до боїв авіацію.

На Курахівському напрямку відбито 63 атаки біля Цукуриного, Георгіївки, Костянтинівки та Катеринівки.

На Времівському напрямку росіяни здійснили шість атак неподалік Вугледару, Рівнополя та Катеринівки.

На Оріхівському напрямку ворог здійснив шість атак в районах П’ятихаток, Роботиного та в напрямку Новоандріївки і Новоданилівки

На Придніпровському напрямку відбулося три боєвих зіткнення з ворогом в острівній зоні дельти Дніпра.

Втрати Росії у війні

Від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила майже 640 тисяч одиниць особового складу. Протягом минулої доби Сили оборони "відмінусували" ще 1340 терористів. Також було знищено: