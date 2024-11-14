За добу більше 160 боїв, половина з них відбулась на двох напрямках, - Генштаб

"П’ять ударів по районах зосередження особового складу і ОВТ, один - по пункту управління і два - по артилерійських системах противника завдали за минулу добу ракетні війська та артилерія Сил оборони, до того ж авіацією уражено ще один важливий об’єкт противника", - пише Генштаб.

Ситуація на напрямках

На Харківському напрямку росіяни вісім разів атакували в районах Вовчанська та Високої Яруги.

На Куп'янському напрямку кількість боєзіткнень досягла 12.

На Лиманському напрямку зупинено вісім атак противника. Ворог концентрував зусилля в районах населених пунктів Чернещини, Зарічного, Новоєгорівки та Тернів.

На Краматорському напрямку відбулось одне боєзіткнення у районі Ступочок.

На Торецькому напрямку ворог сім разів намагався просунутися вперед у районах Торецька та Неліпівки.

На Покровському напрямку росіяни 40 разів атакували неподалік Сухої Балки, Променя, Лисівки, Крутого Яру, Григорівки й не тільки.

На Курахівському напрямку окупанти 45 разів намагалися прорвати українські оборонні рубежі.

На Времівському напрямку відбито десять атак в районах населених пунктів Рівнопіль, Новопіль, Трудове й не тільки.

На Оріхівському напрямку ворог три рази намагались просунутись в напрямках Новоданилівки та Новоандріївки.

На Придніпровському напрямку відбито п'ять атак.

Втрати Росії

Від початку повномасштабної війни Російська Федерація (РФ) втратила більше 716 тисяч одиниць живої сили. За минулу добу Сили оборони ліквідували ще 1690 окупантів та знищили: