За добу більше 140 боїв. Генштаб назвав найгарячіші напрямки на фронті
Протягом минулої доби, 21 травня, на фронті відбулось 144 бойових зіткнення. Найбільше боїв зафіксовано на Покровському напрямку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Генерального штабу Збройних сил України (ЗСУ).
"За минулу добу ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили 12 районів зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, три пункти управління, один засіб протиповітряної оборони, п’ять засобів ракетних військ і артилерії та ще два інших важливих об’єкти російських загарбників", - пише Генштаб.
Ситуація на напрямках
На Харківському напрямку ворог шість разів марно намагався просунутися в районах Вовчанська, Кам’янки та у бік Малої Шапківки.
На Куп’янському напрямку вчора відбулося чотири атаки окупантів поблизу Кіндрашівки, Загризового та Нової Кругляківки.
На Лиманському напрямку сталося 17 боєзіткнень поблизу населених пунктів Рідкодуб, Греківка, Зелена Долина у напрямку Новосергіївки, Ольгівки, Нового Миру та у Серебрянському лісі.
На Сіверському напрямку Сили оборони відбили дві атаки противника в районі Білогорівки.
Фото: карта бойових дій (facebook.com/GeneralStaff.ua)
На Краматорському напрямку ворог здійснив три атаки у районі Часового Яру та у бік Предтечиного.
На Торецькому напрямку ворог 16 разів атакував в районах Диліївки, Дружби та Торецька.
На Покровському напрямку Сили оборони зупинили 54 штурмові дії агресора в районах населених пунктів Яблунівка, Зоря, Шевченко Перше й не тільки.
На Новопавлівському напрямку відбито 19 атак загарбників у районах населених пунктів Багатир, Одрадне, Шевченко, Веселе, Рівнопіль, Новопіль, Зелене Поле, Вільне Поле.
На Гуляйпільському напрямку окупанти тричі намагалися просунутися у районі Високого.
Фото: карта бойових дій (facebook.com/GeneralStaff.ua)
На Оріхівському напрямку Сили оборони відбили чотири атаки в районах Щербаків, Степового та в бік Павлівки.
На Придніпровському напрямку ворожі підрозділи один раз намагалися просунутися уперед.
На Курському напрямку українські воїни відбили п’ять атак загарбників.
Втрати Росії у війні
Від початку повномасштабної війни Російська Федерація (РФ) втратила майже 977 тисяч одиниць живої сили. Лише за минулу добу втрати ворога склали ще 870 осіб. Також Сили оборони уразили:
- чотири танки;
- п’ять бойових броньованих машин;
- 32 артилерійські системи й не тільки.
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