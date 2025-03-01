За сутки армия РФ потеряла на фронте более 1000 солдат и 61 артсистему , - ВСУ
За последние сутки с 28 февраля на 1 марта, войска страны-агрессора потеряли на войне против Украины 1050 солдат, систему реактивного залпового огня и 15 боевых бронированных машин.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 01.03.25 ориентировочно составили:
- личного состава - около 875 610 (+1050) человек ликвидировано;
- танков - 10 233 (+11) ед;
- боевых бронированных машин - 21 249 (+15) ед;
- артиллерийских систем - 23 908 (+61) ед;
- РСЗО - 1304 (+1) ед;
- средства ПВО - 1088 (+1) ед;
- самолетов - 370 ед;
- вертолетов - 331 ед;
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 27 402 (+128) ед;
- крылатых ракет - 3085 ед;
- кораблей/катеров - 28 ед;
- подводных лодок - 1 ед;
- автомобильной техники и автоцистерн - 39 101 (+107) ед;
- специальной техники - 3763 ед.
Ситуация на фронте и российская атака дронами
По данным Института изучения войны (ISW), российские захватчики имели успех в Донецкой области и в западной части Запорожской области.
С вечера накануне и ночью 1 марта российские террористы вновь атаковали Украину дронами-камикадзе "Шахед".
В Киеве были слышны взрывы на фоне атаки БпЛА.
В результате атаки на Харьков было повреждено медицинское учреждение, а в Одесском районе из-за удара дрона погиб человек.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.