За сутки армия РФ потеряла на фронте более 1000 солдат и 61 артсистему , - ВСУ

За последние сутки с 28 февраля на 1 марта, войска страны-агрессора потеряли на войне против Украины 1050 солдат, систему реактивного залпового огня и 15 боевых бронированных машин.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ .

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 01.03.25 ориентировочно составили:

Ситуация на фронте и российская атака дронами

По данным Института изучения войны (ISW), российские захватчики имели успех в Донецкой области и в западной части Запорожской области.

С вечера накануне и ночью 1 марта российские террористы вновь атаковали Украину дронами-камикадзе "Шахед".

В Киеве были слышны взрывы на фоне атаки БпЛА.

В результате атаки на Харьков было повреждено медицинское учреждение, а в Одесском районе из-за удара дрона погиб человек.

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