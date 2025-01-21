За добу армія РФ втратила 1600 солдатів і рекордну кількість техніки, - Генштаб

Ситуація на фронті та повітряні атаки РФ

За даними Інституту вивчення війни (ISW), впродовж доби загарбники мали успіх на трьох напрямках у Донецькій області.

Агресор почав частіше обстрілювати Чернігівську та Сумську області, щоб змусити ЗСУ охороняти держкордон у цих областях.

Крім того, вранці 21 січня у Дніпрі пролунали вибухи на тлі загрози атак балістичного озброєння.

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