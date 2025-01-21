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За добу армія РФ втратила 1600 солдатів і рекордну кількість техніки, - Генштаб

Фото: за минулу добу росіяни втратили на війні рекордну кількість техніки (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

За добу з 20 на 21 січня, росіяни втратили на фронті 1600 солдатів, близько 300 одиниць техніки і 130 безпілотників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 21.01.25 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 822 030 (+1600) осіб ліквідовано;
  • танків - 9833 (+12) од.;
  • бойових броньованих машин - 20 477 (+23) од.;
  • артилерійських систем - 22 134 (+60) од.;
  • РСЗВ - 1262 од.;
  • засоби ППО - 1050 (+1) од.;
  • літаків - 369 од.;
  • гелікоптерів - 331 од.;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 22 898 (+130) од.;
  • крилатих ракет - 3051 од.;
  • кораблів/катерів - 28 од.;
  • підводних човнів - 1 од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 34 682 (+194) од.;
  • спеціальної техніки - 3710 (+4) од.

Ситуація на фронті та повітряні атаки РФ

За даними Інституту вивчення війни (ISW), впродовж доби загарбники мали успіх на трьох напрямках у Донецькій області.

Агресор почав частіше обстрілювати Чернігівську та Сумську області, щоб змусити ЗСУ охороняти держкордон у цих областях.

Крім того, вранці 21 січня у Дніпрі пролунали вибухи на тлі загрози атак балістичного озброєння.

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