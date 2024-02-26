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За добу 880 окупантів. Втрати РФ перевищили 410 тисяч військових

Фото: Генштаб ЗСУ оновив дані щодо втрат РФ в Україні на 26 лютого (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Втрати Росії у війні в Україні на ранок понеділка, 26 лютого, становили 880 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення складає 410 700 військових. Крім того, ЗСУ знищив 13 танків, 12 артсистем та 37 ББМ.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу Збройних Сил України.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 26.02.24 орієнтовно склали:

  • особового складу -близько 410700 (+880) осіб ліквідовано;
  • танків - 6555 (+13) од.;
  • бойових броньованих машин - 12478 (+37) од.;
  • артилерійських систем - 9993 (+12) од.;
  • РСЗВ - 1000 (+1) од.;
  • засоби ППО - 686 (+2) од.;
  • літаків - 340 од.;
  • вертольотів - 325 од.;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 7707 (+26) од.;
  • крилаті ракети -1910 (+3) од.;
  • кораблі/катери - 25 од.;
  • підводні човни - 1 од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 13037 (+26) од.;
  • спеціальна техніка - 1580 (+2) од.

Ситуація на фронті

Українські військові відбили 25 атак противника на Авдіївському напрямку, утримали позиції та відобразили штурми окупаційних військ на Херсонському напрямку. Авіація вдарила 2 зенітні ракетні комплекси противника.

Зокрема, у звіті Інституту вивчення війни йдеться, що за останній тиждень російські війська просунулися на захід від Кремінної в районі Ямполівки та Терни. За попередньою інформацією, ЗСУ відновили деякі позиції біля Солодкого (на південний захід від Донецька).

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Війна в Україні