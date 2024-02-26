За добу 880 окупантів. Втрати РФ перевищили 410 тисяч військових

Втрати Росії у війні в Україні на ранок понеділка, 26 лютого, становили 880 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення складає 410 700 військових. Крім того, ЗСУ знищив 13 танків, 12 артсистем та 37 ББМ.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу Збройних Сил України.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 26.02.24 орієнтовно склали:
Українські військові відбили 25 атак противника на Авдіївському напрямку, утримали позиції та відобразили штурми окупаційних військ на Херсонському напрямку. Авіація вдарила 2 зенітні ракетні комплекси противника.
Зокрема, у звіті Інституту вивчення війни йдеться, що за останній тиждень російські війська просунулися на захід від Кремінної в районі Ямполівки та Терни. За попередньою інформацією, ЗСУ відновили деякі позиції біля Солодкого (на південний захід від Донецька).
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