За добу 170 боїв. Найбільш ворог атакував на Курахівському напрямку, - Генштаб

Протягом минулої доби, 31 жовтня, на лінії фронту відбулось 170 боїв. Найбільша кількість боєзіткнень зафіксована на Курахівському напрямку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Генерального штабу Збройних сил України (ЗСУ).
"За минулу добу ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили один засіб ракетних військ і артилерії та дев’ять районів зосередження особового складу та техніки російських загарбників", - пише Генштаб.
На Харківському напрямку ворог штурмував три рази в районах населених пунктів Вовчанськ та Вовчанські Хутори.
На Куп’янському напрямку за добу відбулося 15 атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Петропавлівки, Колісниківки, Загризового й не тільки.
На Лиманському напрямку росіяни атакували 21 раз. Намагались просунутись поблизу Катеринівки, Степового, Греківки, Тернів та у Серебрянському лісі.
На Краматорському напрямку зафіксовано одне боєзіткнення в районі Часового Яру.
На Торецькому напрямку росіяни тричі атакували неподалік Торецька.
На Покровському напрямку відбито 35 атак в районах Променя, Лисівки та Вишневого.
На Курахівському напрямку ворог атакував 60 разів. Найактивніше окупанти намагалися просунутися вперед в районах населених пунктів Антонівка та Єлизаветівка.
На Времівському напрямку відбито п'ять атак. Росіяни активно задіювали штурмову і бомбардувальну авіацію.
На Оріхівському напрямку ворог двічі атакував в напрямку Новоданилівки.
На Придніпровському напрямку ворог атакував чотири рази.
Від початку повномасштабної війни Російська Федерація (РФ) втратила більше 696 тисяч одиниць особового складу. Лише за минулу добу Сили оборони ліквідували ще 1460 терористів, а також знищили:
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