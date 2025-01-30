За добу 158 зіткнень. Генштаб показав карту бойових дій

"За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили десять районів зосередження особового складу та техніки, один засіб ППО, а також два інших важливих об’єкти російських загарбників", - пише Генеральний штаб ЗСУ.

Ситуація на фронті

На Куп'янському напрямку Сили оборони відбили десять ворожих штурмів неподалік Петропавлівки, Новоосинового, Колісниківки, Загризового та Лозової.

На Лиманському напрямку росіяни атакували 26 разів поблизу Новоєгорівки, Копанок, Макіївки, Новолюбівки, Торського, Ямполівки та Зеленої Долини.

На Сіверському напрямку ворог шість раз атакував у районі населеного пункту Верхньокам’янське.

На Краматорському напрямку відбулось десять боєзіткнень в районах Новомаркового, Часового Яру та Ступочок.

Фото: Генштаб показав карту бойових дій (facebook.com/GeneralStaff.ua)

На Торецькому напрямку росіяни здійснили 15 атак неподалік населених пунктів Кримське та Торецьк.

На Покровському напрямку зупинено 72 атаки в районах населених пунктів Водяне Друге, Єлизаветівка, Миролюбівка, Лисівка й не тільки.

На Новопавлівському напрямку відбито шість атак поблизу населених пунктів Костянтинопіль, Розлив, Роздольне та Новоочеретувате.

У Курській області Сили оборони відбили вісім ворожих атак.

Втрати Росії у війні

Від початку повномасштабної Російська Федерація (РФ) втратила більше 835 тисяч одиниць живої сили. Лише за минулу добу Сили оборони "мінусанули" ще 1270 окупантів, а також знищили: