За добу 144 бої. Генштаб розповів про ситуацію на фронті

Протягом минулої доби, 14 листопада, на лінії фронту відбулось 144 бойових зіткнення. Ворог найбільше тиснув на Курахівському напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Генерального штабу Збройних сил України (ЗСУ).

"За минулу добу ракетні війська і артилерія Сил оборони завдали два удари по скупченнях живої сили, озброєння та військової техніки ворога, а також уражено чотири склади боєприпасів", - пише Генштаб.

Ситуація на фронті

На Харківському напрямку ворог чотири рази атакував в районі населених пунктів Глибоке та Вовчанськ.

На Куп'янському напрямку відбито 11 атак в районах Голубівки, Петропавлівки, Піщаного, Глушківки й не тільки.

На Лиманському напрямку росіяни дев'ять разів атакували поблизу населених пунктів Катеринівка, Дружелюбівка, Невське, Терни та Торське.

На Сіверському напрямку відбито два штурми поблизу Верхньокам’янського.

На Краматорському напрямку росіяни один раз намагались прорвати оборону в районі населеного пункту Предтечине.

На Торецькому напрямку відбито 11 атак неподалік населених пунктів Диліївка, Торецьк та Щербинівка.

На Покровському напрямку відбито 24 штурми напрямку в районах населених пунктів Промінь, Лисівка, Сухий Яр, Пушкіне, Жовте та Пустинка.

На Курахівському напрямку росіяни 37 разів намагалися прорвати оборону наших військ.

На Времівському напрямку відбито 12 атак в районі населених пунктів Макарівка, Янтарне, Рівнопіль, Новодарівка.

На Оріхівському напрямку відбулось два бойових зіткнення неподалік Новоданилівки.

На Придніпровському напрямку росіяни здійснили чотири атаки.

Втрати Росії

Станом на сьогодні втрати Росії у живій силі від початку повномасштабної війни перевищують 717 тисяч одиниць. Лише за минулу добу Сили оборони ліквідували ще 1520 російських терористів. Також було знищено: