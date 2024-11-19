За добу 143 бої. Генштаб розповів про ситуацію на фронті

Протягом минулої доби, 18 листопада, зафіксовано 143 бойових зіткнення. Найбільше ворог тиснув на Покровському та Курахівському напрямках.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Генерального штабу Збройних сил України (ЗСУ).

"Вчора авіація та ракетні війська і артилерія Сил оборони завдали дев’яти ударів по районах зосередження особового складу та ОВТ противника, а також уразили пункт управління БпЛА, артилерійську систему, два склади матеріально-технічних засобів, станцію РЕБ "Житель" та два інших важливих об’єкти ворога", - пише Генштаб.

Ситуація на напрямках

На Харківському напрямку відбито шість атак в районі Вовчанська.

На Куп'янському напрямку ворог шість разів атакував біля Кругляківки та Лозової.

На Лиманському напрямку росіяни шість разів атакували неподалік Новолюбівки, Торського та Білогорівки.

На Торецькому напрямку ворог здійснив чотири атаки неподалік Торецька та Щербинівки.

На Покровському напрямку відбито 38 атак в районах населених пунктів Миролюбівки, Променю, Лисівки й не тільки.

На Курахівському напрямку відбито 30 атак біля Берестків, Сонцівки, Вознесенки, Дальнього, Єлизаветівки, Катеринівки та Антонівки.

На Времівському напрямку росіяни здійснили 14 штурмових дій неподалік Трудового, Роздольного, Макарівки, Рівнополя та Новодарівки.

На Придніпровському напрямку відбито вісім атак відбулося вісім бойових зіткнень з ворогом в острівній зоні дельти Дніпра.

В Курській області відбито 22 штурмові дії росіян.

Втрати Росії у війні

Від початку повномасштабного вторгнення Російська Федерація (РФ) втратила 724 050 одиниць особового складу. Лише за минулу добу, 18 листопада, Сили оборони ліквідували у тому ж числі 1610 терористів. Зокрема було знищено: