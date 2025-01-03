За добу 138 боїв. Генштаб описав ситуацію на фронті

"За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили п’ять районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, два пункти управління та три інші важливі об’єкти противника", - пише Генштаб.

Ситуація на напрямках

На Харківському напрямку росіяни двічі атакували в районі Вовчанська

На Куп'янському напрямку відбулося чотири атаки ворога неподалік Западного, Дворічної та Кругляківки на Куп’янському напрямку.

На Краматорському напрямку відбито чотири атаки у районах Часового Яру та Ступочок.

На Торецькому напрямку росіяни намагались шість разів просунутись неподалік населених пунктів Торецьк, Нью-Йорк та Щербинівка.

На Покровському напрямку Сили оборонили зупинили 38 наступальних дій агресора в районах населених пунктів Миролюбівка, Лисівка, Новий Труд, Піщане, Шевченко, Успенівка, Солоне та Нововасилівка.

На Курахівському напрямку росіяни здійснили 27 атак. Найактивніше намагались просунутись вперед поблизу Слов’янки, Петропавлівки, Шевченко, Дачного та Курахового.

На Времівському напрямку ворог здійснив 24 штурми в районах Янтарного, Времівки, Великої Новосілки та в напрямку Костянтинополя, Розливу і Новосілки.

На Оріхівському напрямку відбито дві атаки поблизу Новоандріївки.

На Придніпровському напрямку ворог три рази атакував.

У Курській області відбулося десять боєзіткнень.

Втрати Росії у війні

Від початку повномасштабної війни Росія втратила більше 793 тисяч одиниць живої сили. Лише за минулу добу втрати склали ще 1080 окупантів. Також Сили оборони знищили: