Найгарячішим залишається Покровський напрямок: Генштаб показав карти боїв

За минулу добу, 16 лютого, на фронті відбулося 129 бойових зіткнень ЗСУ з російськими окупантами. Найбільше боїв зафіксували на Покровському напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Генерального штабу ЗСУ.

Оперативна обстановка на Волинському та Поліському напрямках - без суттєвих змін. Наступальних угруповань ворога не виявлено.

На Курському напрямку минулої доби ворог провів дев’ять штурмів позицій українських підрозділів, завдав 51 авіаудару. Окрім того, скинув 80 КАБ та здійснив 495 обстрілів по позиціях українських підрозділів та населених пунктах.

На Придніпровському та Гуляйпільському напрямках ворог активних дій минулої доби не проводив.

На Оріхівському напрямку окупанти здійснили шість штурмів позицій українських військ в районах Новоандріївки, П'ятихаток, Щербаків та Малих Щербаків.

На Новопавлівському напрямку , в районах населених пунктів Костянтинопіль, Бурлацьке, Новоочеретувате та Новосілка, окупанти 18 разів намагалися прорвати українські оборонні рубежі.

Найактивнішим був Покровський напрямок , де за добу ЗСУ відбили 40 атак ворога. Найбільшу активність ворожі війська проявили неподалік населених пунктів Водяне Друге, Єлизаветівка, Промінь, Лисівка, Піщане, Удачне, Успенівка, Надіївка, Олексіївка, Андріївка, Дачне та Улакли.

На Торецькому напрямку ворог вісім разів намагався просунутися вперед у районах Кримського та Торецька.

На Лиманському напрямку українські оборонці зупинили 13 атак ворога Основні зусилля росіяни зосередили в районах Новосергіївки, Новоєгорівки, Новоплатонівки, Новолюбівки, Нового, Новомихайлівки, Ямполівки, Колодязі та Дронівки.

На Харківському напрямку минулої доби українські війська успішно відбили дві атаки ворога в напрямку Вовчанська.

Крім цього, окупанти здійснили понад 5500 обстрілів, із них 124 - із реактивних систем залпового вогню. Також війська РФ запустили 2932 дрони-камікадзе.

За минулу добу ворог завдав по позиціях українських військових та населених пунктах 2 ракетні та 95 авіаційних ударів. Росіяни застосували 5 ракет та скинули 141 керовану авіабомбу.

Нагадаємо, що 15 лютого на фронті відбувся 261 бій. Ця кількість була у більш ніж два рази більше, ніж 14 лютого.

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