Самым горячим остается Покровское направление: Генштаб показал карты боев

За минувшие сутки, 16 февраля, на фронте произошло 129 боевых столкновений ВСУ с российскими оккупантами. Больше всего боев зафиксировали на Покровском направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Генерального штаба ВСУ.

Вражеские обстрелы

За минувшие сутки враг нанес по позициям украинских военных и населенным пунктам 2 ракетных и 95 авиационных ударов. Россияне применили 5 ракет и сбросили 141 управляемую авиабомбу.

Кроме этого, оккупанты совершили более 5500 обстрелов, из них 124 - из реактивных систем залпового огня. Также войска РФ запустили 2932 дрона-камикадзе.

Российский агрессор наносил авиаудары в районах населенных пунктов Александровка Сумской области; Гуляйполе и Каменское Запорожской области.

Боевые столкновения

На Харьковском направлении за прошедшие сутки украинские войска успешно отбили две атаки врага в направлении Волчанска.

На Купянском направлении состоялось 16 боевых столкновений вблизи Петропавловки, Загрызово, Богуславки и Песчаного.

На Лиманском направлении украинские защитники остановили 13 атак врага Основные усилия россияне сосредоточили в районах Новосергиевки, Новоегоровки, Новоплатоновки, Новолюбовки, Нового, Новомихайловки, Ямполовки, Колодезя и Дроновки.

На Северском направлении, вблизи населенного пункта Григорьевка, ВСУ успешно отбили одну вражескую атаку.

На Краматорском направлении украинские воины остановили 8 попыток оккупантов продвинуться вперед вблизи Часового Яра и Васюковки.



На Торецком направлении враг восемь раз пытался продвинуться вперед в районах Крымского и Торецка.

Самым активным было Покровское направление, где за сутки ВСУ отбили 40 атак врага. Наибольшую активность вражеские войска проявили неподалеку населенных пунктов Водяное Второе, Елизаветовка, Луч, Лисовка, Песчаное, Удачное, Успеновка, Надеевка, Алексеевка, Андреевка, Дачное и Улаклы.

На Новопавловском направлении, в районах населенных пунктов Константинополь, Бурлацкое, Новоочеретоватое и Новоселка, оккупанты 18 раз пытались прорвать украинские оборонительные рубежи.

На Ореховском направлении оккупанты совершили шесть штурмов позиций украинских войск в районах Новоандреевки, Пятихаток, Щербаков и Малых Щербаков.

На Приднепровском и Гуляйпольском направлениях враг активных действий за прошедшие сутки не проводил.

На Курском направлении за прошедшие сутки враг провел девять штурмов позиций украинских подразделений, нанес 51 авиаудар. Кроме того, сбросил 80 КАБ и совершил 495 обстрелов по позициям украинских подразделений и населенных пунктах.

Оперативная обстановка на Волынском и Полесском направлениях - без существенных изменений. Наступательных группировок врага не обнаружено.