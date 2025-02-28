За добу 128 боїв, половина відбулась на двох напрямках, - Генштаб

"За минулу добу ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили один район зосередження особового складу, два засоби ППО противника та три ворожі артилерійські системи", - пише Генштаб.

Ситуація на фронті

На Харківському напрямку ворог шість разів намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників у бік Вовчанська та Кіндрашівки.

На Лиманському напрямку ворог атакував шість разів. Намагався вклинитися в нашу оборону поблизу населених пунктів Ямполівка, Торське, Зелена Долина та Колодязі.

На Сіверському напрямку наші воїни успішно відбили дві атаки противника в районі Білогорівки.

На Краматорському напрямку окупанти двічі атакували у районах Васюківки та Предтечиного.

Фото: карта бойових дій (facebook.com/GeneralStaff.ua)

На Торецькому напрямку ворог здійснив 11 атак в районах Кримського та Торецька.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 49 штурмових дій агресора у бік населених пунктів Березівка, Мирне, Промінь, Лисівка, Покровськ, й не тільки.

На Новопавлівському напрямку противник вчора здійснив 16 атак в районах населених пунктів Костянтинопіль, Новопіль, Новодарівка, Скудне та Бурлацьке.

На Гуляйпільському напрямку ворог шість разів атакував позиції наших захисників у районах Чарівного.

Фото: карта бойових дій (facebook.com/GeneralStaff.ua)

На Оріхівському напрямку окупаційні війська дев’ять разів штурмували позиції Сил оборони в районах Степового, П’ятихаток та Кам’янського.

Втрати Росії у війні

Згідно з даними Генштабу, від початку повномасштабної війни ворог втрати більше 874 тисяч одиниць живої сили. Лише за минулу добу втрати росіян склали 1060 окупантів. Також Сили оборони знищили: