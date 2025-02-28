За сутки 128 боев, половина состоялась на двух направлениях, - Генштаб
За прошедшие сутки, 27 февраля, на фронте состоялось 128 боев. Больше всего враг давил на Покровском и Новопавловском направлениях.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ).
"За минувшие сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили один район сосредоточения личного состава, два средства ПВО противника и три вражеские артиллерийские системы", - пишет Генштаб.
Ситуация на фронте
На Харьковском направлении враг шесть раз пытался прорвать оборонительные рубежи наших защитников в сторону Волчанска и Кондрашовки.
На Лиманском направлении враг атаковал шесть раз. Пытался вклиниться в нашу оборону вблизи населенных пунктов Ямполовка, Торское, Зеленая Долина и Колодязи.
На Северском направлении наши воины успешно отбили две атаки противника в районе Белогоровки.
На Краматорском направлении оккупанты дважды атаковали в районах Васюковки и Предтечино.
Фото: карта боевых действий (facebook.com/GeneralStaff.ua)
На Торецком направлении враг совершил 11 атак в районах Крымского и Торецка.
На Покровском направлении наши защитники остановили 49 штурмовых действий агрессора в сторону населенных пунктов Березовка, Мирное, Луч, Лысовка, Покровск, и не только.
На Новопавловском направлении противник вчера совершил 16 атак в районах населенных пунктов Константинополь, Новополь, Новодаровка, Скудное и Бурлацкое.
На Гуляйпольском направлении враг шесть раз атаковал позиции наших защитников в районах Чаривного.
Фото: карта боевых действий (facebook.com/GeneralStaff.ua)
На Ореховском направлении оккупационные войска девять раз штурмовали позиции Сил обороны в районах Степного, Пятихаток и Каменского.
Потери России в войне
Согласно данным Генштаба, с начала полномасштабной войны враг потери более 874 тысяч единиц живой силы. Только за минувшие сутки потери россиян составили 1060 оккупантов. Также Силы обороны уничтожили:
- 13 танков;
- 17 боевых бронированных машин;
- 54 артиллерийские системы и не только.
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