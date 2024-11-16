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Добровольці "Українського легіону" в Польщі склали присягу

Субота 16 листопада 2024 21:55
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Добровольці "Українського легіону" в Польщі склали присягу Фото: бійці "Українського легіону" склали присягу в Польші (t.me/ministry_of_defense_ua)
Автор: Едуард Ткач

У Польщі добровольці "Українського легіону" склали військову присягу на вірність українському народу. Наразі бійці проходять підготовку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Міністерства оборони України.

Зокрема, військовослужбовці розпочали інтенсивний курс підготовки, який включає вогневу підготовку (елементи CQB), тактичну медицину, мінну безпеку, топографії та інші необхідні дисципліни.

Тренування для майбутніх бійців на фронті проводять досвідчені польські інструктори.

Також представник командування легіону Петро Горкуша наголосив, що підрозділ "Українського легіону" формується з високомотивованих воїнів, для яких захист Батьківщини від агресора є справою честі.

Нагадаємо, кілька днів тому в Генеральному консульстві України в Любліні, перші добровольці підписали контакт на проходження служби в "Українському легіоні". Повідомлялося, що після церемонії вони вирушать на полігон Збройних сил Польщі.

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