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Добровольцы "Украинского легиона" в Польше приняли присягу

Суббота 16 ноября 2024 21:55
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Добровольцы "Украинского легиона" в Польше приняли присягу Фото: бойцы "Украинского легиона" приняли присягу в Польше (t.me/ministry_of_defense_ru)
Автор: Эдуард Ткач

В Польше добровольцы "Украинского легиона" приняли военную присягу на верность украинскому народу. В настоящее время бойцы проходят подготовку.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Министерства обороны Украины.

В частности, военнослужащие приступили к интенсивному курсу подготовки, который включает огневую подготовку (элементы CQB), тактическую медицину, минную безопасность, топографии и другие необходимые дисциплины.

Тренировку для будущих бойцов на фронте проводят опытные польские инструкторы.

Также представитель командования легиона Петр Горкуша подчеркнул, что подразделение "Украинского легиона" формируется из высокомотивированных воинов, для которых защита Родины от агрессора является делом чести.

Напомним, несколько дней назад в Генеральном консульства Украины в Люблине, первые добровольцы подписали контакт на прохождение службы в "Украинском легионе". Сообщалось, что после церемонии они отправятся на полигон Вооруженных сил Польши.

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