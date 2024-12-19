Добровольці отримають рівні пенсії з військовими: за яких умов

Верховна Рада України ухвалила законопроект, який гарантує пенсійні виплати на рівні з військовослужбовцями для добровольців, які на початку повномасштабного вторгнення стали на захист України, але не встигли оформитися до офіційних військових структур.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Урядовий портал.
Цивільні особи, які на початку повномасштабного вторгнення Росії добровільно стали на захист України, але не встигли оформитися до офіційних військових формувань чи правоохоронних органів, отримають пенсійні виплати на рівні з військовослужбовцями. Також сім’ї загиблих добровольців зможуть претендувати на пенсії в разі втрати годувальника на рівні з родинами загиблих військових.
Верховна Рада України ухвалила у другому читанні законопроект, який урегульовує питання соціальних гарантій для добровольців. Документ було розроблено за участі Міністерства у справах ветеранів та провідних ветеранських організацій.
Закон стосується громадян, які в період з 24 лютого по 25 березня 2022 року брали безпосередню участь у бойових діях, але не встигли вступити до лав Збройних Сил України, Національної гвардії, МВС, СБУ чи інших структур.
Основні положення законопроекту:
Пенсії для добровольців:
Учасники бойових дій з-поміж цивільних осіб, які отримали інвалідність через поранення, контузії, каліцтва чи захворювання під час бойових дій, отримуватимуть пенсії нарівні з військовослужбовцями строкової служби.
Пенсії родинам загиблих:
Члени сімей добровольців, які загинули або зникли безвісти під час бойових дій, отримуватимуть пенсії у разі втрати годувальника на рівні з родинами загиблих військових.
Дострокові пенсії:
Добровольці, які брали участь у захисті країни, матимуть право на дострокові пенсії за віком, як і інші учасники бойових дій.
Ухвалення законопроекту є кроком до забезпечення соціальної справедливості щодо захисників і захисниць України та їхніх родин. Раніше багато добровольців, які від початку вторгнення стали на захист країни, опинилися поза межами чинного законодавства та не мали достатньої підтримки.
"Добровольці-патріоти, котрі сміливо вступили в бій з агресором поза офіційними збройними формуваннями, пізніше опинилися у “сірій зоні” чинного законодавства - без відповідної соціальної підтримки з боку держави.Тому ухвалення даного закону сприятиме забезпеченню прав, інтересів та гарантій нашим воїнам та їхнім рідним", - зазначила міністр у справах ветеранів України Наталія Калмикова.
Нагадаємо, що Рада підтримала законопроєкт щодо правового статусу іноземців та осіб без громадянства, які беруть участь у захисті територіальної цілісності та недоторканності України.